https://static.news.ru/photo/579441c4-6c47-11ea-a782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press

Игроки испанского футбольного клуба «Барселона» не против того, что их зарплаты будут уменьшены в связи с пандемией коронавируса.

Президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу встретился с футболистами Лионелем Месси, Серхио Бускетсом, Серхи Роберто и Жераром Пике. Бартомеу сообщил игрокам о снизившихся доходах клуба, и футболисты отнеслись с пониманием к предложению о снижении заработной платы на фоне коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров рассказал, что руководству команды удалось найти компромисс с игроками из-за падения рубля, писал NEWS.ru.