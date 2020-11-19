Футболисты «Арсенала» Луис и Себальос подрались на тренировке

https://static.news.ru/photo/755cebee-2aa0-11eb-8072-fa163e074e61_660.jpg Давид Луис Фото: instagram.com/davidluiz_4

Драка с участием футболистов лондонского «Арсенала» Давида Луиса и Даниэля Себальоса произошла в ходе тренировки.

Так, после жёсткого стыка бразильский защитник ударил испанского полузащитника по лицу. Себальос рухнул на газон, у него пошла кровь. Испанец хотел ответить партнёру по команде, однако ему помешали другие игроки клуба.

Участников потасовки пришлось выгнать с тренировки, передаёт Give me Sport. Какие дополнительные санкции будут предприняты в отношении футболистов — не уточняется.

Известно, что в текущем сезоне Луис отыграл за «Арсенал» восемь матчей во всех турнирах. Футболист сумел забить один мяч. Что же касается Себальоса — права на него принадлежат мадридскому «Реалу». Он принял участие в 11 матчах за «Арсенал», однако не отличился результативными действиями.

«Арсенал» по итогам восьми туров имеет в активе 12 очков. Клуб находится на 11-й позиции в таблице АПЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Карол Кисел подтвердил информацию о том, что клубы АПЛ проявляют интерес к футболисту.

Он также добавил, что пока рано говорить о конкретных предложениях.