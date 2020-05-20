Футболисты «Ахмата» получили результаты тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/a1d65724-9a8a-11ea-8867-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК "Ахмат" Грозный/vk.com

Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров рассказал, что игроки грозненской команды сдали тесты на коронавирус.

У тех, кто был в Грозном, всё хорошо, результаты отрицательные, — цитирует Айдамирова ТАСС.

Он отметил, что результаты тестирования футболистов, которые приехали в город на днях, пока не готовы.

Ранее футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Помимо этого, тесты на COVID-19 сдал весь тренерский штаб и административный состав команды. Они также показали отрицательный результат, писал NEWS.ru.