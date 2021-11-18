Футболисту «Спартака» предъявили обвинение в покушении на убийство

Государственная прокуратура Нидерландов предъявила обвинение полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу в попытке непредумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Футболист нанёс ножевое ранение своему двоюродному брату, передаёт De Telegraaf.
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Согласно законодательству Нидерландов, за нанесение ножевых ранений положено тюремное заключение на срок от 24 до 42 месяцев. Когда состоится суд, пока не сообщается.
С февраля 2021 года Квинси Промес вернулся в «Спартак». За московскую команду в период с 2014 по 2019 года.
Ранее сообщалось, суд изменил меру пресечения с ареста на залог бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, который обвиняется в воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Сумма залога составила один млн рублей.