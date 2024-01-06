Футболисту «Спартака» грозит депортация после фото с вечеринки Voetbalzone: игрока «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Квинси Промес

Полузащитник московского ФК «Спартак» Квинси Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды после публикации в соцсети фото с вечеринки в Дубае, сообщило издание Voetbalzone. В Амстердаме спортсмена подозревают в контрабанде наркотиков.

Промес выложил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с празднования своего дня рождения в Дубае. Поскольку между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции, футболисту может грозить депортация, если прокуратура направит запрос в Эмираты.

В июне суд в Нидерландах приговорил полузащитника красно-белых к 1,5 года лишения свободы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Также Промес проходит подозреваемым по делу о наркотиках, из-за чего его телефон прослушивала полиция.

В январе 2023 года нидерландские СМИ сообщали, что спортсмена подозревают в передаче €250 тысяч наркоторговцу Питу Вортелу. Предположительно, таким образом Промес мог закрыть свой долг перед дилером после того, как в июле 2019 года украл у него 400 килограммов кокаина. Сам футболист «Спартака» отрицал связь с Вортелом, но в прокуратуре заявили, что в одном из телефонов последнего был обнаружен номер Промеса. Вортела также подозревают в двух заказных убийствах, расследование продолжается.

Промес играет за «Спартак» с начала 2021 года. Перед этим он выступал за команду с 2014 по 2018 год, в сезоне-2016/17 в составе клуба нидерландец стал чемпионом России. В конце октября в «Спартаке» сообщали, что Промес восстанавливается после травмы и тренируется индивидуально.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.