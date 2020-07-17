Дзюбу и Азмуна хотят наказать за эротическое видео из раздевалки

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Игроков «Зенита» Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна необходимо отстранить от участия в матче Кубка РФ против «Спартака» после скандального видео из раздевалки. Об этом 17 июля заявил член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили.

В интервью газете «Советский спорт» он рассказал , что каждого из футболистов также нужно оштрафовать на 300 тыс. рублей за непристойное поведение во время празднования победы в чемпионате.

Юные болельщики смотрят на них с восхищением — стараются равняться. Какой пример они подают? — цитирует «Известия» Кавазашвили.

По его словам, на подобное поведение нельзя закрывать глаза, это — позорный поступок.

Ранее генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев извинился перед владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном за шутку о «красно-белых». Он сказал, что в раздевалке футболистов всегда царит отвязная атмосфера, в который футболисты позволяют себе «подкалывать» друг друга.

После матча 27-го тура чемпионата страны между «Зенитом» и «Краснодаром» в Сети появилось видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт в ходе празднования победы в первенстве России. Позднее гендиректор «сине-бело-голубых» заявил, что «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче».

До этого комитет по этике оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки команды. 5 июля после победного матча над «Краснодаром» (4:2) Артём Дзюба, празднуя досрочное чемпионство, сымитировал половой акт с форвардом Сердаром Азмуном. Тогда Медведев заявил, что «это был намёк на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче».