Глушаков показал новорождённую дочь от футболистки ЦСКА

https://static.news.ru/photo/6f776490-7f44-11eb-a5bb-96000091f725_660.jpg Ксения Коваленко Фото: kovalenko_ksenia11/instagram.com

Выступающая за московский ЦСКА и сборную страны футболистка Ксения Коваленко родила дочь от бывшего полузащитника столичного «Спартака» (ныне — игрока подмосковных «Химок») Дениса Глушакова. Об этом сам спортсмен сообщил на личной странице в социальной сети.

Дочку решили назвать Милой. От прошлых отношений у Глушакова есть двое детей. Появление малышки на свет футболист назвал «первым хет-триком в жизни».

Ксения, любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трёхкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча, — написал футболист в Instagram.

Бывший капитан «Спартака» играл за «красно-белых» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Ушёл из клуба после скандала. Вокруг Глушакова ходили слухи, будто он «сливает» тренера — итальянца Массимо Карреру. Фанаты команды отреагировали на эти домыслы, устроив несколько акций против полузащитника, демонстрируя с трибун плакаты с перечёркнутой восьмёркой — номером хавбека в «Спартаке».

Как ранее передавал NEWS.ru, 1 января Глушаков выложил в социальной сети нежное фото с самой красивой футболисткой России Ксенией Коваленко.