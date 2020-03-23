https://static.news.ru/photo/1ebc5a6e-6cea-11ea-8c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб «Динамо» Москва/vk.com

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» совместно с тренерским и медицинским штабами команды приняло решение продлить домашний карантин игроков основного и молодёжного составов.

Карантин будет продлён минимум до 1 апреля. С 23 марта тренер по физической подготовке Хосе Пастором Верчили будет проводить онлайн-видеотренировки для футболистов, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее руководство и тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» приняли решение продлить карантин на неделю. Футболисты команды продолжат тренироваться в домашнем режиме. Таким образом, карантин в команде продлится до 29 марта.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.