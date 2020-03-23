Руководство московского футбольного клуба «Динамо» совместно с тренерским и медицинским штабами команды приняло решение продлить домашний карантин игроков основного и молодёжного составов.
Карантин будет продлён минимум до 1 апреля. С 23 марта тренер по физической подготовке Хосе Пастором Верчили будет проводить онлайн-видеотренировки для футболистов, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее руководство и тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» приняли решение продлить карантин на неделю. Футболисты команды продолжат тренироваться в домашнем режиме. Таким образом, карантин в команде продлится до 29 марта.
Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
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