Футболиста «Спартака» отпустили из-под стражи в Дубае Игрока «Спартака» Промеса отпустили из полицейского участка в Дубае

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса вышел из полицейского участка в Дубае, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах. Спортсмен ранее был задержан в ОАЭ за правонарушение.

Его нет в полицейском участке, — сообщил представитель полиции.

Издание Sport24 также пишет, что Промес больше не находится под стражей правоохранителей в Эмиратах. Однако, по его информации, говорить о возвращении игрока столичной команды в Россию пока рано.

Ранее в пресс-службе «Спартака» сообщили, что Промес пропустит матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. СМИ писали, что спортсмен не успел вылететь туда из ОАЭ, где находился вместе с командой на сборах. Представители клуба заявили, что спортсмену оказывают необходимое содействие в разрешении его обстоятельств, а по возвращении в Россию к нему будут применены дисциплинарные меры.

В прокуратуре Нидерландов, откуда родом Промес, сообщали, что его задержали в ОАЭ за «местное правонарушение». По информации издания De Telegraaf, в середине февраля суд Амстердама заочно приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабандную поставку более тонны кокаина в Нидерланды. Но на родине игрока заявили, что задержание в Дубае не связано с его делом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.