Футболиста Рыбуса отстранили от сборной Польши за выступление в России Футболиста «Спартака» отстранили от сборной Польши за выступление в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мацей Рыбус

Полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус не поедет на чемпионат мира-2022 по футболу в составе сборной Польши, говорится в заявлении Польского футбольного союза. Футболиста отстранили от национальной команды за то, что он остался выступать в России.

Тренер сообщил игроку, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды и не попадёт в заявку сборной Польши на чемпионат мира в Катаре, — говорится в заявлении.

Бывший защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус перешёл в «Спартак». Польский игрок подписал контракт с клубом до 30 июня 2024 года. В «Спартаке» он будет выступать под 13-м номером.

Ранее полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев подписал контракт с петербургским «Зенитом», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева. Функционер не раскрыл финансовых деталей и не сказал, на какой срок заключено соглашение.