Футболиста «Реала» Йовича вызвали в прокуратуру за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/301c8cc4-7ffb-11ea-ac58-fa163e074e61_660.jpg Лука Йович Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сербский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Йович получил повестку на допрос в прокуратуру Белграда за нарушение самоизоляции.

Отмечается, что футболист вернулся из Испании в Сербию и был задержан во время похода в супермаркет. По его словам, «он думал, что, как и в Испании, люди могут выйти и купить то, что им нужно».

Как сообщает «Интерфакс», Йовичу грозит от штрафа в размере 1275 евро до трёх лет лишения свободы.

NEWS.ru писал, что туринский «Ювентус» недоволен полузащитником Дугласом Костой, который нарушил карантин и покинул Италию 21 марта. Игрок вернулся на родину. Он не соблюдал карантин, а отдыхал вместе со своей девушкой. Наказание может ждать и других игроков, которые уехали из Италии, несмотря на карантин.