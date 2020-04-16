Футболиста «Реала» Йовича вызвали в прокуратуру за нарушение карантина

Сербский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Йович получил повестку на допрос в прокуратуру Белграда за нарушение самоизоляции.
Отмечается, что футболист вернулся из Испании в Сербию и был задержан во время похода в супермаркет. По его словам, «он думал, что, как и в Испании, люди могут выйти и купить то, что им нужно».
Как
NEWS.ru писал, что туринский «Ювентус» недоволен полузащитником Дугласом Костой, который нарушил карантин и покинул Италию 21 марта. Игрок вернулся на родину. Он не соблюдал карантин, а отдыхал вместе со своей девушкой. Наказание может ждать и других игроков, которые уехали из Италии, несмотря на карантин.
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