Футболиста из России отстранили от матчей в США за отказ преклонить колено

https://static.news.ru/photo/9e3a53b6-2cc7-11eb-b4b7-fa163e074e61_660.jpg Валерий Сарамутин Фото: austinboldfc.com/valeri-saramuti

Российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей техасского клуба «Остин Боулд» в Соединённых Штатах за отказ преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом.

По словам спортсмена, после убийства темнокожего охранника Джорджа Флойда в мае 2020 года всех игроков Объединённой футбольной лиги попросили вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами. Но россиянин не стал этого делать.

У клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением. Президент убеждал, что это проявление уважения. А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать, — цитирует «Спорт-Экспресс» Сарамутина.

Однажды российский футболист поддержал одноклубника, который счёл несправедливым появление в стартовом составе темнокожего юниора.

После этого меня отстранили. В заявку на матч я больше ни разу не попал. В октябре сезон Объединённой футбольной лиги завершился. Я вернулся в Россию. Что со мной дальше будет, не знаю, — подытожил хавбек.

Сарамутин родился в Соединённых Штатах, но начинал карьеру в РФ — играл за московское и петербургское «Динамо», а также «Велес». В начале 2019-го хавбек переехал в Остин.

Ранее глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк, назвавший темнокожих игроков цветными, покинул свой пост. Отмечается, что Кларк использовал в своей речи о расизме в футболе словосочетание «цветные игроки». Это вызвало скандал, после чего он принёс извинения.

В мае этого года в Америке был жестоко убит полицейским афроамериканец Джордж Флойд. Смерть мужчины привела к массовым демонстрациям и акциям протеста по всему миру. В итоге вся эта история вылилась в создание движения Black Lives Matter, направленного на глобальную борьбу с расизмом. Англичане с самого начала были чуть ли не самыми активными участниками данной истории. После рестарта Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты выходили на поле в чёрных майках с главным лозунгом этого года и преклоняли колено перед каждым матчем. Прошлый сезон закончился, но от антирасистских нововведений не стали отказываться. В АПЛ по-прежнему продолжают перед каждой игрой опускаться на одно колено. В России же эта традиция не закрепилась с самого начала. Поэтому ожидаемо в матче против «Челси» только четверо краснодарцев (одним из них точно был Маркус Берг, который попал в камеру) последовали примеру лондонцев (в Сети ходит шутка, что одним из опустившихся на колено был Евгений Чернов), писал NEWS.ru.