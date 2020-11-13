Футболиста из клуба АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

Футболиста одного из клубов Английской премьер-лиги арестовали. Спортсмена подозревают в незаконном ограничении свободы другого человека и изнасиловании. Соответствующая информация появилась в британских СМИ в субботу, 14 ноября.
Из обнародованных фактов известно, что инцидент произошёл в октябре. Другие подробности дела об изнасиловании не раскрываются. Задержанному футболисту более 20 лет.
В настоящий момент спортсмена уже выпустили на свободу. Британская полиция продолжает расследование дела. Имя игрока и клуб, за который он выступает, не раскрываются по юридическим соображениям,
Как писал NEWS.ru, в октябре бразильский футбольный клуб «Сантос» расторг контракт с экс-нападающим мадридского «Реала» и «Милана» Робиньо из-за дела о групповом изнасиловании албанской девушки, возбуждённого в отношении игрока в 2017 году. Разбирательства проходят на территории Италии.
Ранее Робиньо также выступал за английский клуб «Манчестер Сити».