Футболиста из клуба АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/c1b0b900-2666-11eb-b0f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Premier League/facebook.com

Футболиста одного из клубов Английской премьер-лиги арестовали. Спортсмена подозревают в незаконном ограничении свободы другого человека и изнасиловании. Соответствующая информация появилась в британских СМИ в субботу, 14 ноября.

Из обнародованных фактов известно, что инцидент произошёл в октябре. Другие подробности дела об изнасиловании не раскрываются. Задержанному футболисту более 20 лет.

В настоящий момент спортсмена уже выпустили на свободу. Британская полиция продолжает расследование дела. Имя игрока и клуб, за который он выступает, не раскрываются по юридическим соображениям, передаёт Daily Mail.

Как писал NEWS.ru, в октябре бразильский футбольный клуб «Сантос» расторг контракт с экс-нападающим мадридского «Реала» и «Милана» Робиньо из-за дела о групповом изнасиловании албанской девушки, возбуждённого в отношении игрока в 2017 году. Разбирательства проходят на территории Италии.

Ранее Робиньо также выступал за английский клуб «Манчестер Сити».