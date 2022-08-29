Футболиста «Барселоны» ограбили и избили у него дома Футболиста «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга ограбили и избили у него дома

Фото: Ricardo Larreina/AFLO/Global Look Press

Пьера-Эмерика Обамеянга

Нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга ограбили у него дома, сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции. Это случилось в воскресенье, 28 августа.

Как минимум, четыре человека проникли в сад у дома футболиста, после чего избили Обамеянга. Они также угрожали игроку и его жене огнестрельным оружием. Отмечается, что грабители открыли сейф и забрали из него драгоценности, после чего скрылись на автомобиле. Полиция разыскивает нарушителей.

33-летний Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Испании форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

21 июля сообщалось, что российского теннисиста Карена Хачанова ограбили на турнире в Гамбурге. В его номер проникли грабители и вытащили все даже из сейфа.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что в его дом вломились воры в тот момент, когда манкунианцы играли с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время ограбления в спальне футболиста находились дети.