Футболист «Зенита»: согласен с игроками «Мальмё», это неправильный пенальти

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен назвал несправедливым назначение 11-метрового удара в ворота «Мальмё» в концовке матча пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Хорватский футболист признался, что сам оказался в схожей ситуации на чемпионате Европы 2020 года. Его слова приводит Aftonbladet со ссылкой на C More.

Согласен с игроками «Мальмё», это неправильный пенальти. Я попал в похожую ситуацию на чемпионате Европы. Не знаю, как ещё прыгать защитнику в такой ситуации. Нельзя же прыгать с опущенными руками, надо защищаться. Это хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня судья показал слишком низкий уровень, — сказал Ловрен.

На 88-й минуте матча нападающий «Зенита» Артём Дзюба упал на газон в штрафной соперника после верхового единоборства с защитником «Мальмё» Эриком Ларссоном. После просмотра видеоповтора главный арбитр латвиец Андрис Трейманис указал на точку. Ярослав Ракицкий реализовал 11-метровый.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Ким Чельстрём раскритиковал решение судейской бригады назначить пенальти в ворота «Мальмё» в концовке матча с «Зенитом». Как сказал спортсмен, система видеопомощи арбитрам (VAR) должна помогать, а не вредить.