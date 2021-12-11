Футболист «Зенита» Азмун согласовал контракт с «Лионом»

Иранский нападающий санкт-петербургской футбольной команды «Зенит» Сердар Азмун договорился с французским «Лионом» об условиях личного контракта. Как отмечает L’Equipe, стороны пришли к согласию несколько недель назад.

По информации издания, Азмун подпишет контракт с «Лионом» до 2026 года. При этом зарплата нападающего в новом клубе не называется.

Отмечается, что в январе «Лион» постарается договориться о трансфере Азмуна с «Зенитом». Если переговоры не удастся завершить успешно, то иранец пополнит состав «ткачей» летом на правах свободного агента.

Азмун известен по выступлениям за российские «Рубин» и «Ростов». В «Зенит» он попал в 2019 году. С того момента футболист провёл за клуб 104 матча, забил 82 мяча и отметился 23 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Алия, бывшая девушка Азмуна, рассказала, что в мае 2021 года футболист отказался признавать себя отцом её дочери, а впоследствии решил не проходить ДНК-тест. Она отметила, что спортсмен пообещал помогать материально, но её беспокоит возможный отъезд игрока в другую страну.