Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала сообщил, что инфицирован коронавирусом вместе со своей девушкой Орианой.
Хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста COVID-19, и мы с Орианой дали положительный результат. К счастью, мы в идеальном состоянии, — написал Дибала в своих социальных сетях.
Hola a todos, querÃa comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3
Ранее сообщалось, что технический директор итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини и его сын, полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини заражены коронавирусом. Ранее Паоло Мальдини контактировал с больным коронавирусом человеком, после чего у него появились симптомы. Сейчас он с сыном чувствует себя хорошо, писал NEWS.ru.