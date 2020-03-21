https://static.news.ru/photo/cf41dc8c-6c23-11ea-aeca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала сообщил, что инфицирован коронавирусом вместе со своей девушкой Орианой.

Хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста COVID-19, и мы с Орианой дали положительный результат. К счастью, мы в идеальном состоянии, — написал Дибала в своих социальных сетях.

Hola a todos, querÃ­a comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Ранее сообщалось, что технический директор итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини и его сын, полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини заражены коронавирусом. Ранее Паоло Мальдини контактировал с больным коронавирусом человеком, после чего у него появились симптомы. Сейчас он с сыном чувствует себя хорошо, писал NEWS.ru.