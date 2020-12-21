Футболист «Вест Хэма» Ярмоленко сравнил украинцев с англичанами

https://static.news.ru/photo/a3faf066-43b6-11eb-8b4d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ярмоленко Фото: Alan Stanford/www.imago-images.de/Global Look Press

31-летний атакующий полузащитник сборной Украины и английского клуба «Вест Хэм» Андрей Ярмоленко сравнил соотечественников с англичанами.

Игрок считает, что оба этих народа похожи, поскольку в Англии и на Украине холодный климат. Хавбеку очень нравится жить в Англии, правда, в период коронавирусной инфекции тяжело привыкнуть к игре при пустых трибунах, сообщает Onefootball.com.

Перед переездом в Лондон я разговаривал с Сергеем Ребровым и он говорил об особом уровне боления на трибунах. Также Сергей рассказал мне об особых отношениях между болельщиками и игроками и выразил мнение, что я обязательно должен испытать эти эмоции на себе, — отметил Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко выступал за «Динамо-2», дортмундскую «Боруссию», а в 2018 году перешёл в «Вест Хэм Юнайтед». В нынешнем сезоне он шесть раз выходил на поле, но не отметился какими-либо результативными действиями.

За сборную Украины футболист провёл 92 матча и забил 38 мячей. В списке лучших бомбардиров национальной команды он находится на втором месте, уступая Андрею Шевченко, который с 1995 по 2012 год забил 48 мячей, проведя на поле 111 игр.

Как писал NEWS.ru, «Шеффилд Юнайтед» намерен подписать правого вингера «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Аренда может состояться в зимнее трансферное окно. Англичанин является воспитанником МЮ, но в нынешнем сезоне ему не находится места в основном составе, он принял участие только в двух матчах Кубка лиги.