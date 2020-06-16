Футболист «Урала» назвал Гитлера сильным политиком

https://static.news.ru/photo/6faf5f7e-b075-11ea-afab-fa163e074e61_660.jpg Андрей Панюков Фото: fc-ural.ru

Нападающий футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Андрей Панюков после прочтения книги «Майн кампф» назвал Адольфа Гитлера сильным политиком.

Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком, — завил футболист изданию «Накануне.ru», добавив, что Гитлер был психически нездоров, так как всю жизнь питал ненависть к евреям.

Также Панюков отметил роль Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне, заявив, что когда к Москве фашисты подходили, Сталин издал приказ «Ни шагу назад».

Ранее украинская студия Starni Games объявила о выходе на сервисе Steam пошаговой стратегии в сеттинге Второй мировой войны Strategic Mind: Blitzkrieg. Игрокам предстоит возглавить Вооружённые силы Германии и «поставить на колени всю Европу», писал NEWS.ru.