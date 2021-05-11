Футболист «Уфы» защитил Моргенштерна от критиков

https://static.news.ru/photo/72776936-b312-11eb-9867-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев высказал отношение к творчеству рэпера Моргенштерна. Слова футболиста приводит RT.

На мой взгляд, он делает хорошую музыку. Не могу сказать о нём ничего плохого. <...> Никогда не говорил: «Давайте не будем его слушать. Он плохой». Не понимаю такого. У каждого свой вкус. Лично мне нравится эта музыка, я её слушаю. Если кому-то это не по душе — пожалуйста, выбирайте то, что придётся по вкусу вам, — сказал Голубев.

Ранее с критикой Моргенштерна выступили известные бойцы ММА, в частности Хабиб Нурмагомедов и Александр Шлеменко. Последний назвал его «чертилой» и сравнил его творчество с «Сектором газа» и «Красной плесенью».

11 мая стало известно, что Моргенштерн обещал помочь семьям пострадавших при стрельбе в Казани.