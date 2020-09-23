Футболист «Тоттенхэма» Серж Орье отказался переходить в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/1f6d6ed8-fdba-11ea-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sergeaurier

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье не стал переходить в московский «Спартак».

Соответствующую информацию представил Football Insider со ссылкой на источник в лондонском клубе.

Как утверждает издание, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью был готов расстаться с Орье после покупки Мэтта Доэрти из «Вулверхемптона». Сумма сделки составляла £15 млн ($19 млн). Тем не менее Орье не захотел переезжать в Россию. Теперь лондонский клуб рассмотрит другие варианты продажи футболиста.

Орье стал играть за «Тоттенхэм» в августе 2017 года, после того как покинул ПСЖ. Тогда сумма сделки составила €25 млн. За лондонский клуб футболист провёл 83 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.

Ранее NEWS.ru писал, что «Тоттенхэм» в рамках второго тура АПЛ сыграл в гостях против «Саутгемптона» и выиграл со счётом 5:2, добившись первой победы в сезоне.

Корейский игрок «шпор» Сон Хын Мин оформил покер. Ещё один мяч за лондонцев забил Харри Кейн. В составе «Саутгемптона» результативными действиями отметился Дэнни Инглс. Он записал на свой счёт дубль.