Футболист Страндберг вернулся в ФК «Урал»

https://static.news.ru/photo/23489c82-ec60-11ea-a31c-fa163e074e61_660.jpg Стефан Страндберг Фото: fc-ural.ru

Норвежский защитник Стефан Страндберг подписал контракт с футбольным клубом «Урал».

30-летний футболист будет выступать за екатеринбургскую команду под четвёртым номером, говорится в пресс-релизе клуба.

Защитник уже прилетел в Екатеринбург и прошёл медицинское обследование. В ближайшее время он приступит к тренировкам с командой, — отмечают в пресс-службе.

Ранее футболист уже играл за «Урал» во второй половине сезона-2018/19. Тогда в составе клуба он вышел на поле в 13 матчах и получил серебряные медали Кубка России по футболу. Следующий сезон норвежец провёл в итальянском клубе «Трапани».

Ранее NEWS.ru сообщил, что хорватский полузащитник Иван Ракитич перешёл из «Барселоны» в «Севилью».