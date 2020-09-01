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Футболист Страндберг вернулся в ФК «Урал»

17:25, 01 сентября 2020
Стефан Страндберг Стефан Страндберг Фото: fc-ural.ru

Норвежский защитник Стефан Страндберг подписал контракт с футбольным клубом «Урал».

30-летний футболист будет выступать за екатеринбургскую команду под четвёртым номером, говорится в пресс-релизе клуба.

Защитник уже прилетел в Екатеринбург и прошёл медицинское обследование. В ближайшее время он приступит к тренировкам с командой, — отмечают в пресс-службе.

Ранее футболист уже играл за «Урал» во второй половине сезона-2018/19. Тогда в составе клуба он вышел на поле в 13 матчах и получил серебряные медали Кубка России по футболу. Следующий сезон норвежец провёл в итальянском клубе «Трапани».

Ранее NEWS.ru сообщил, что хорватский полузащитник Иван Ракитич перешёл из «Барселоны» в «Севилью».

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