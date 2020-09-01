Футболист Страндберг вернулся в ФК «Урал»

Норвежский защитник Стефан Страндберг подписал контракт с футбольным клубом «Урал».
30-летний футболист будет выступать за екатеринбургскую команду под четвёртым номером,
Защитник уже прилетел в Екатеринбург и прошёл медицинское обследование. В ближайшее время он приступит к тренировкам с командой, — отмечают в пресс-службе.
Ранее футболист уже играл за «Урал» во второй половине сезона-2018/19. Тогда в составе клуба он вышел на поле в 13 матчах и получил серебряные медали Кубка России по футболу. Следующий сезон норвежец провёл в итальянском клубе «Трапани».
Ранее NEWS.ru сообщил, что хорватский полузащитник Иван Ракитич перешёл из «Барселоны» в «Севилью».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен