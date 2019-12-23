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Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Педро Роша проведёт следующий год в бразильском «Фламенго».

Аренда рассчитана до конца 2020 года, в соглашении предусмотрена опция последующего выкупа игрока «Фламенко». Также бразильский клуб выплатит «Спартаку» компенсацию за аренду и будет выплачивать заработную плату футболисту, сообщает пресс-служба московской команды.

Роша перешёл в «Спартак» из бразильского «Гремио» в 2017 году. В составе «красно-белых» игрок провёл 19 матчей, забив один мяч. В прошлом сезоне Роша на правах аренды выступал в бразильском клубе «Крузейро», за который сыграл 33 матча и забил четыре мяча.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что во время зимнего трансферного окна не будет больших обновлений в составе команды, писал NEWS.ru.