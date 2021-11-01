Футболист сборной Украины заявил, что ЛГБТ не имеет права на существование

Футболист сборной Украины Артём Беседин рассказал о своём отношении к ЛГБТ-сообществам. Он заявил, что люди нетрадиционной ориентации не имеют права на существование. ​Своими мыслями спортсмен поделился в интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».

Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки — всё, — заявил он.

Беседин рассказал, что будучи в Испании на восстановлении, он видел там много всего на эту тему: флаги, клубы, людей, ходящих за ручку. Футболист признался, что ему было неприятно наблюдать за этим.

У меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п******** (людей нетрадиционной ориентации. — NEWS.ru), — отметил он.

Ранее бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос о гомосексуалистах среди своих коллег.