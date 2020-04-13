Футболист сборной Украины Малиновский рассказал о коронавирусе в Италии

Фото: Marco Alpozzi/Global Look Press

Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков рассказал новые подробности конфликта с бывшим тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой, который начался после того, как футболист поставил лайк под постом с критикой наставника.

Увидел фото Назарова в шапке с названием благотворительного фонда и поставил лайк. А к вечеру как началось... Каррера, конечно, психанул. Но к этому уже шло, он хотел поменять капитана, —...