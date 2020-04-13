Футбол

Футболист сборной Украины Малиновский рассказал о коронавирусе в Италии

12:29, 13 апреля 2020 14
Фото: Marco Alpozzi/Global Look Press

Полузащитник сборной Украины и итальянского футбольного клуба «Аталанта» Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Италии.

Ситуация налаживается. За последнюю неделю всё стало лучше, по сравнению с тем, как было последний месяц. За этот месяц я всего лишь дважды ездил в магазин за продуктами, на улицу мы не выходим, — сказал Малиновский телеканалу «Футбол 1».

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 тысяч человек, а число умерших достигло 19,4 тысячи человек. Как писал NEWS.ru, в числе инфицированных оказался президент клуба «Порденоне», выступающего во второй лиге итальянского футбола, Мауро Ловиса. 

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