Футболист сборной Украины Малиновский рассказал о коронавирусе в Италии

Полузащитник сборной Украины и итальянского футбольного клуба «Аталанта» Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Италии.
Ситуация налаживается. За последнюю неделю всё стало лучше, по сравнению с тем, как было последний месяц. За этот месяц я всего лишь дважды ездил в магазин за продуктами, на улицу мы не выходим, — сказал Малиновский телеканалу «Футбол 1».
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 тысяч человек, а число умерших достигло 19,4 тысячи человек. Как писал NEWS.ru, в числе инфицированных оказался президент клуба «Порденоне», выступающего во второй лиге итальянского футбола, Мауро Ловиса.
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