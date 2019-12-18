Фёдор Кудряшов Фёдор Кудряшов Фото: NEWS.ru

Защитник национальной сборной Фёдор Кудряшов покинул футбольный клуб «Сочи».

Генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко рассказал, что контракт разорван по обоюдному согласию. Он также отказался называть причины, сообщает «Чемпионат».

32-летний Кудряшов выступал за «Сочи» с начала нынешнего сезона и успел сыграть в 16 матчах, забив один гол.

Ранее казанский футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с наставником команды Романом Шароновым и его тренерским штабом, писал NEWS.ru.

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