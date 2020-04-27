Футболист Рыбус: на 80% контракт с «Локомотивом» я не продлю

https://static.news.ru/photo/384996a0-8887-11ea-9d01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник сборной Польши и футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус рассказал, что вряд ли продолжит карьеру в московской команде.

На 80% контракт я не продлю. До сих пор не было никаких переговоров, никто не говорил мне, останусь ли я, так что я понимаю, к чему всё идёт, — цитирует Рыбуса Wirtualna Polska.

Он отметил, что у него есть предложения из клубов Германии и Турции.

Как писал NEWS.ru, нападающий «Сочи» Александр Кокорин опроверг информацию о своих переговорах с «Локомотивом». Форвард выступает за «Сочи», но его контракт принадлежит «Зениту».