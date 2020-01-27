Нападающий футбольного клуба «Ростов» Видар Кьяртанссон продолжит карьеру в турецком «Ени Малатьяспор».
Исландский футболист проведёт заключительную часть сезона в Суперлиге Турции на правах аренды, сообщает пресс-служба «Ростова».
Кьяртанссон перешёл в ростовскую команду в 2018 году.
Ранее российский нападающий Николай Комличенко подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4,5 года, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен