Видар Кьяртанссон Видар Кьяртанссон Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Видар Кьяртанссон продолжит карьеру в турецком «Ени Малатьяспор».

Исландский футболист проведёт заключительную часть сезона в Суперлиге Турции на правах аренды, сообщает пресс-служба «Ростова».

Кьяртанссон перешёл в ростовскую команду в 2018 году.

Ранее российский нападающий Николай Комличенко подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4,5 года, писал NEWS.ru.

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