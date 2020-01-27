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Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Юрий Газзаев заявил о решении покинуть свой пост.

Об этом 59-летний наставник сообщил на пресс-конференции вместе с директором клуба Алексеем Иваховым. Газзаев возглавил красноярскую команду в августе 2019 года. После 25 туров «Енисей» занимает 17-е место из 20...