Футболист «Реала» попросил не отдавать пас своему одноклубнику в матче ЛЧ

https://static.news.ru/photo/4e4730b4-1939-11eb-8320-fa163e074e61_660.jpg Карим Бензема Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

32-летний нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема оказался настолько недоволен игрой своего одноклубника Винисиуса Жуниора в матче группового этапа Лиги чемпионов против мёнхенгладбахской «Боруссии», что посоветовал не отдавать футболисту пас во втором тайме.

Он делает на поле что хочет. Прошу, не отдавай ему передачи. Он играет против нас, — приводит слова Бензема в разговоре с Ферланом Менди издание RMC Sport.

Неизвестно, прислушался ли 25-летний Менди к словам своего соотечественника, но во втором тайме он лишь трижды отдал пас бразильскому нападающему. Бензема ни разу не сыграл на Винисиуса Жуниора.

Большую часть встречи «Реал» проигрывал со счётом 0:2. В составе немецкой команды отличился 23-летний нападающий Маркус Тюрам. «Сливочные» сумели отыграть два мяча на последних минутах: отличились Бензема и Каземиро. Итоговый счёт встречи 2:2.

После двух туров Лиги чемпионов «Реал» находится на последней строчке группы B с одним очком. Лидирует украинский «Шахтёр» с четырьмя очками, «Интер» и «Боруссия» имеют в активе по два балла.

Как писал NEWS.ru, «Шахтёр» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов, а мюнхенская «Бавария» обыграла московский «Локомотив».