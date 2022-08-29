Футболист «Реала» и сборной Германии понадеялся на мир между РФ и Украиной Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос выразил надежду, что между Россией и Украиной наступит мир

Фото: Siu Wu/Siu Lau/Global Look Press

Тони Кроос

Полузащинтник мадридского «Реала» Тони Кроос заявил Sports Illustrated, что надеется на мирные переговоры между Россией и Украиной. Немецкий футболист считает, что это была бы очень хорошая новость.

Это сложно, потому что в мире очень много проблем, новости о решении которых хотелось бы узнать. Я также не хочу преуменьшать значимость других конфликтов в мире, выбирая одно известие. Но такая новость уже была бы хорошей: «Мирные переговоры между Украиной и Россией прошли успешно, — сказал полузащитник «Реала».

Тони Кроос выступает за «Реал» с 2014 года, до этого он играл за «Баварию». С этими командами он в общей сложности пять раз выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Германии в 2014 году стал чемпионом мира.

Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля.

29 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о необходимости мирных переговоров с Россией. С его точки зрения, итогом мирного решения конфликта могут стать миллионы спасенных жизней, поэтому необходимо найти компромисс.