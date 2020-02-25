https://static.news.ru/photo/2b63266e-57cb-11ea-aa83-fa163e074e61_660.jpg Адиль Рами Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский защитник Адиль Рами рассказал, что у него были разные варианты, но он решил перейти в футбольный клуб «Сочи».

Рами рассказал, что он мог остаться в Турции и играть за «Фенербахче», чувствовал там себя не очень комфортно.

У меня был и второй вариант из России, но мой агент сказал мне: «Слушай, „Сочи“ — новая команда, там тебе очень понравится. Будет здорово, если ты туда поедешь. У тебя получится заиграть, и ты будешь счастлив там». А это самое главное для меня, — сказал Рами в интервью пресс-службе «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Сочи» подписал контракт с Адилем Рами, который перешёл в команду из Краснодарского края в качестве свободного агента. Рами является чемпионом мира 2018 года в составе французской сборной, но на турнире в России он ни разу не вышел на поле. 34-летний француз выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель», «Милан» и «Фенербахче».