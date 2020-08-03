Футболист Петрус Бумаль покидает «Урал»

https://static.news.ru/photo/93f4acda-d5a6-11ea-bffa-fa163e074e61_660.jpg Петрус Бумаль Фото: ФК «Урал»/vk.com

Камерунский полузащитник екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Петрус Бумаль покинул команду после того, как истёк срок его контракта. Об этом сообщили в пресс-службе.

Петрус перешёл в нашу команду в 2017 году и провёл за «Урал» 64 официальных матча во всех турнирах. Мы благодарим игрока за время, проведенное в «Урале», — отметили в клубе.

ФК «Урал» также пожелал Бумалю, которого эксперты часто обвиняли в плохой игре команды, успешного продолжения карьеры.

27-летний игрок выступал за «Урал» с 2017 года после того, как перешёл из софийского ЦСКА. В завершившемся сезоне опорный полузащитник отыграл за уральцев 16 матчей в чемпионате России и отличился в них только жёлтыми карточками, которых набралось восемь.

При этом осенью Бумаль месяц не выходил на поле из-за травмы. Сейчас игрок ищет новый клуб.

Как писал NEWS.ru, ранее Бумаль неожиданно заявил о переговорах со старейшим лондонским клубом «Фулхэм». Договор камерунца с екатеринбургской командой «Урал» истечёт в июле, сразу после окончания чемпионата России.