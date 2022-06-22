Полузащитник немецкого «Ганновера» и сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа в своем Telegram-канале отреагировал на смерть певца Пьера Нарцисса. Он отметил, что будет вспоминать о нем исключительно с улыбкой. По словам футболиста, исполнитель считал русских добрыми и честными людьми.
Пьер всегда мне говорил, что русские люди — добрые, понимающие и честные. А когда я был еще очень молод, то советовал мне изучать, уважать и любить культуру России. Сегодня, в день, когда Пьера не стало, я вижу и точно знаю, что он был прав. Его слова про Россию я пронесу с собой вместе с памятью о моем друге, — заявил футболист.
Ондуа родился в Камеруне, но в раннем детстве переехал в Россию. Он является воспитанником академий московских «Локомотива» и ЦСКА.
О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Дочь исполнителя сообщила, что артист скончался во время операции на почке. Гитарист Виктор Зинчук сообщил, что у певца не выдержало сердце.
Фото: Darya Orlova/Russian Look. Певец Пьер Нарцисс с дочерью на съемках телепрограммы «Детская десятка» для МУЗ-ТВ, 2006 год
Фото: Рощупкин Руслан/ТАСС. Певцы Пьер Нарцисс и Алексей Хворостян во время съемок шоу Первого канала «Король ринга», 2007 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look. Пьер Нарцисс во время футбольного матча между сборными командами «Росич-Старко» и «Тренеры России» в рамках благотворительной акции «Под флагом добра!», 2009 год
Фото: Andrei Ladygin/Russian Look. Пьер Нарцисс на концерте, посвященном 275-летию города Челябинска
Фото: Антон Денисов/РИА Новости. Певец Пьер Нарцисс с супругой Валерией Калачевой и дочерью Каролиной демонстрируют одежду из новой коллекции марки YanaStasia в рамках Недели моды в Гостином дворе в Москве, 2014 год