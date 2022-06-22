«Он говорил, что русские добрые»: игрок немецкого клуба о Пьере Нарциссе Футболист «Ганновера» Ондуа: Пьер Нарцисс всегда хорошо отзывался о русских

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Полузащитник немецкого «Ганновера» и сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа в своем Telegram-канале отреагировал на смерть певца Пьера Нарцисса. Он отметил, что будет вспоминать о нем исключительно с улыбкой. По словам футболиста, исполнитель считал русских добрыми и честными людьми.

Пьер всегда мне говорил, что русские люди — добрые, понимающие и честные. А когда я был еще очень молод, то советовал мне изучать, уважать и любить культуру России. Сегодня, в день, когда Пьера не стало, я вижу и точно знаю, что он был прав. Его слова про Россию я пронесу с собой вместе с памятью о моем друге, — заявил футболист.

Ондуа родился в Камеруне, но в раннем детстве переехал в Россию. Он является воспитанником академий московских «Локомотива» и ЦСКА.

О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Дочь исполнителя сообщила, что артист скончался во время операции на почке. Гитарист Виктор Зинчук сообщил, что у певца не выдержало сердце.