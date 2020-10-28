Футболист МЮ Алекс Теллес заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d53cef64-19ac-11eb-b099-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo/JÜRGEN FROMME/Global Look Press

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес не смог принять участие в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», так как у него был диагностирован коронавирус, заявил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

Теллес находится на больничном уже по крайней мере пять дней. Он не сыграл не только с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов 28 октября, но и не вышел на поле в составе «Манчестер Юнайтед» 24 октября против лондонского «Челси», передаёт РИА Новости.

Он отсутствует некоторое время. У него положительный результат теста на коронавирус, — подтвердил Сульшер.

По его словам, COVID-19 у Теллеса протекает бессимптомно и в команде очень ждут его возвращения в основной состав.

Как сообщал NEWS.ru, игра Английской премьер лиги МЮ — «Челси» завершилась 24 октября нулевой ничьей. В Лиге чемпионов «манкунианцы» разгромили «Лейпциг» со счётом 5:0.

Теллес — новичок в составе команды Сульшера. Защитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» из португальского «Порту» в октябре.