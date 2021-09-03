Футболист московского «Локомотива» застрял в Гвинее из-за путча

Футболист московского клуба «Локомотив» Франсуа Камано застрял в Гвинее и не может вылететь в Россию из-за произошедшего в стране государственного переворота. Об этом сообщают РИА Новости в Telegram-канале.

Камано вылетел в родную Гвинею, чтобы сыграть в квалификационных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года. Сейчас он находится в своём доме и не может покинуть страну из-за того, что все въезды и выезды из Гвинеи закрыты по решению главы повстанцев Мамади Думбуя.

Администрация клуба внимательно следит за развитием ситуации и держит связь с нападающим, «прилагая все усилия», чтобы Камано мог вылететь обратно в Россию.

До перехода в «Локомотив» футболист выступал за французский клуб «Бордо», откуда ушёл около года назад.

Ранее мятежники, недовольные политикой президента Гвинеи Альфы Конде, устроили путч, который возглавил начальник службы спецназа Думбуя. Повстанцы сместили главу государства, распустили правительство, а также отменили конституцию.