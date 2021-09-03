Футболист московского «Локомотива» застрял в Гвинее из-за путча

Футболист московского клуба «Локомотив» Франсуа Камано застрял в Гвинее и не может вылететь в Россию из-за произошедшего в стране государственного переворота. Об этом сообщают РИА Новости в Telegram-канале.
Камано
Администрация клуба внимательно
До перехода в «Локомотив» футболист выступал за французский клуб «Бордо», откуда ушёл около года назад.
Ранее мятежники, недовольные политикой президента Гвинеи Альфы Конде, устроили путч, который возглавил начальник службы спецназа Думбуя. Повстанцы сместили главу государства, распустили правительство, а также отменили конституцию.