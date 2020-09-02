Футболист Миранчук показал фотографию в форме «Аталанты»

https://static.news.ru/photo/9275f85a-ed2a-11ea-a348-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: miranchuk/instagram.com

Футболист российской сборной по футболу Алексей Миранчук примерил на себя форму итальянского клуба «Аталанта».

Фотография спортсмена опубликована в Telegram-канале Nobel.

Футболист играл за ФК «Локомотив» с 2013 года, в составе московской команды завоевал звание чемпиона России в сезоне 2017/2018. В 2019 году «Локомотив» стал обладателем суперкубка России. Играл в составе сборной России на ЧМ 2018 года.

30 августа стало известно, что Алексей Миранчук подписал контракт с итальянским клубом «Аталанта». Итальянцы оценили российского футболиста в €14,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини видит в Миранчуке возможную замену полузащитнику Йосипу Иличичу.