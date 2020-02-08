https://static.news.ru/photo/d155aa96-4a6b-11ea-a313-fa163e074e61_660.jpg Одион Игало Фото: Odion Jude Ighalo/facebook.com

Нигерийский нападающий Одион Игало не сможет полететь с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» на тренировочный сбор в Испанию из-за возможного ужесточения правил въезда в Великобританию в связи с распространением коронавируса.

Одион останется в Манчестере, потому что он приехал из Китая в последние 14 дней. Из-за ситуации в Китае, мы не уверены, разрешат ли ему вернуться в Англию, если он снова покинет страну, — цитирует главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера пресс-служба клуба.

Игало перешёл в клуб на правах аренды из китайского «Шанхай Шэньхуа» в начале февраля. Он останется в Англии и будет тренироваться по индивидуальной программе.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. В мире заразились более 34 тысяч человек, умерли — 724, более двух тысяч выздоровели.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) из-за коронавируса перенесла чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении с 2020-го на 2021 год. Соревнования должны были начаться 13 марта в китайском Нанкине, писал NEWS.ru.