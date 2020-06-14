Футболист «Локомотива»: впечатления от Николича позитивные и приятные

https://static.news.ru/photo/d1afe136-ae67-11ea-9bc4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рыбчинский Фото: fclm.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Рыбчинский рассказал о своих впечатлениях от тренировок нового главного тренера команды Марко Николича.

Позитивные и приятные. Стараемся больше контролировать игру, работать с мячом, менять направление атак, чтобы сопернику было сложнее. Играть в атакующий футбол всегда приятно, — ответил футболист на вопрос пресс-службы клуба.

Рыбчинский отметил, что команда готова примерно на 85%, но надеется, что к первому матчу после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» команда будет готова полностью.

Ранее «Локомотив» обыграл «Тамбов» со счётом 1:0 в товарищеском матче в рамках подготовки к возобновлению сезона-2019/20 РПЛ. На 60-й минуте встречи мяч забил полузащитник московской команды Дмитрий Рыбчинский с передачи Романа Тугарева. Для «Локомотива» это был первый матч под руководством нового главного тренера Марко Николича, писал NEWS.ru.