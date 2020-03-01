Медицинский комитет Российского футбольного союза (РФС) заявил, что один из сотрудников РФС находится в больнице в Москве, но это не связано с коронавирусом.
Один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы. Его нахождение в стационаре является профилактическим, и речь не идёт о какой-либо вирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе РФС.
На данный момент его состояние является удовлетворительным, никакой угрозы здоровью нет,
Ранее вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артём Смирнов сообщил, что один матч турнира был перенесён из-за подозрения на коронавирус. Была отменена встреча высшего дивизиона Северо-Западной лиги ЛФЛ Москвы между командами СССР и «Мегамужики», которая должна была состояться 1 марта, писал NEWS.ru. Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что этим игроком является сотрудник РФС Давид Беров.
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