Футболист «Краснодара» отдал обувь босой пенсионерке

https://static.news.ru/photo/6984601e-ed1e-11ea-8307-fa163e074e61_660.jpg Ари Фото: ФК «Краснодар»/vk.com

Футболист Ари, играющий за ФК «Краснодар», отдал свои шлёпанцы босой пенсионерке.

Чета спортсмена ехала на машине, и на одной из улиц города им встретилась босая пенсионерка. Ари вышел из машины и отдал ей свою обувь, пишет «Царьград».

Щедрый жест спортсмена запечатлела на камеру его жена Наталья Ферейра, позже она выложила эту фотографию в Instagram.

Бесконечно доброе сердце моего мужа Ари. Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь, — написала она.

Пользователи соцсети положительно откликнулись на произошедшее.

Очередной раз доказывает, какой он безгранично добрый человек, — прокомментировала одна из поклонниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева после матча с «Ростовом» дисквалифицировали на один матч.