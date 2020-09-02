Футболист «Краснодара» отдал обувь босой пенсионерке

Футболист Ари, играющий за ФК «Краснодар», отдал свои шлёпанцы босой пенсионерке.
Чета спортсмена ехала на машине, и на одной из улиц города им встретилась босая пенсионерка. Ари вышел из машины и отдал ей свою обувь,
Щедрый жест спортсмена запечатлела на камеру его жена Наталья Ферейра, позже она выложила эту фотографию в Instagram.
Бесконечно доброе сердце моего мужа Ари. Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь, — написала она.
Пользователи соцсети положительно откликнулись на произошедшее.
Очередной раз доказывает, какой он безгранично добрый человек, — прокомментировала одна из поклонниц.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева после матча с «Ростовом» дисквалифицировали на один матч.
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