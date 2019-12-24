https://static.news.ru/photo/eeca4f50-2653-11ea-af7d-fa163e074e61_660.jpg Давид Караев (слева) Фото: fckamaz/vk.com

Нападающий футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челной Давид Караев отправится на просмотр в московский «ЦСКА».

Футболист проведёт с московской командой сборы, которые пройдут с 14 января по 9 февраля в испанском городе Аликанте, сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

Караев выступает за «КАМАЗ» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провёл 16 матчей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) зоны «Урал-Приволжье», в которых забил 11 голов. Он является лучшим бомбардиром Первенства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Педро Роша проведёт следующий год в бразильском «Фламенго» на правах аренды.