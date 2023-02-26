Украинский футболист выбросил флаг России в мусор на сборах в Турции

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Украинский футболист Алексей Дитятьев вместе со своим одноклубниками из команды «Львов» на спортивных сборах в Турции снял с флагштока российский флаг и выбросил его в мусорку. Свои действия игрок заснял на камеру и опубликовал в социальных сетях.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus между украинскими и российскими футболистами произошла потасовка. По данным СМИ, причиной ее послужило то, что игроки украинской команды «Минай» потребовали от руководителя ярославского «Шинника» спеть гимн Украины, но получили резкий ответ. Разнимать драку пришлось полиции. Первоначально сообщалось, что в потасовке пострадали четверо россиян. Позднее врач «Шинника» уточнил, что незначительные травмы получили трое игроков.

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев похвалил игроков команды за то, что они сумели дать отпор украинским футболистам. Евсеев заявил, что его подопечные достойно проявили себя в этой ситуации и он гордится ими.