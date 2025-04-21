Футболист «Химок» рассказал об отношениях с бывшим тренером команды Футболист «Химок» Джикия заявил, что общается с экс-тренером Артигой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Георгий Джикия

Защитник подмосковного клуба «Химки» Георгий Джикия заявил Metaratings, что поддерживает связь с бывшим главным тренером команды Франком Артигой. Испанского специалиста уволили 15 апреля после поражения от самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:3.

Продолжаю ли я общаться с Артигой? Конечно! — сказал Джикия.

Игроки «Химок» несколько месяцев не получают зарплату и хотели бойкотировать матч против «Зенита», но вышли на поле. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Инвестор клуба Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля. Игрокам выплатили зарплату за декабрь. С Артигой также должны рассчитаться до конца месяца. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» стал Магомед Адиев.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ранее предложил участникам РПЛ создать резервный фонд отчислений для помощи оказавшимся в кризисной ситуации клубам по аналогии со страховым механизмом в банковской системе. Депутат отметил, что подобные вещи нельзя допускать в российском футболе. По мнению Свищева, должна быть обеспечена финансовая стабильность лиге и ее участникам.