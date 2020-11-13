Футболист Гальярдини покинул сборную Италии из-за подозрения на COVID-19

https://static.news.ru/photo/e94f64ac-2693-11eb-9097-fa163e074e61_660.jpg Роберто Гальярдини Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Полузащитник Роберто Гальярдини покинул итальянскую сборную по футболу из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает Итальянская федерация футбола.

По её данным, спортсмен вернулся в расположение миланского клуба «Интер». Данных о состоянии спортсмена пока нет.

В начале октября Гальярдини сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным, футболист успешно прошёл лечение. Однако 13 ноября он сдал очередной тест на COVID-19, который дал сомнительный результат. При этом симптомов заболевания у него нет. В качестве меры предосторожности спортсмен вернулся в расположение «Интера». Вечером 14 ноября он получит результат повторного теста.

15 и 18 ноября сборная Италии по футболу проведёт встречи с командами Польши и Боснии и Герцеговины. Матчи пройдут в рамках Лиги наций.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в составе сборной Турции перед матчем Лиги наций с Россией будет большая ротация. Такое предположение высказал главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов.