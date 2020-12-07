Футболист Фернандес признался, что получил гражданство РФ ради ЦСКА

https://static.news.ru/photo/63bd13ca-391c-11eb-84e2-fa163e074e61_660.jpg Марио Фернандес Фото: Christian Charisius/Global Look Press

Бразилец по происхождению Марио Фернандес, получивший российское гражданство и выступающий за футбольный клуб ЦСКА и сборную России по футболу, признался, что преодолевает все трудности ради этого вида спорта.

Я честен перед вами, когда говорю, что всё это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом, — сказал спортсмен в интервью KP.RU.

Он рассказал, что несмотря на своё гражданство, на выборы в России он не ходит, так как политика его не интересует.

На вопрос о том, как Фернандес относится к российскому телевидению и звёздам, с которыми иногда пересекается, он отметил, что не разбирается в российском шоу-бизнесе и не интересуется им. По словам футболиста, единственная русская знаменитость, которую он знает, — это президент Владимир Путин.

Русские звёзды — это не для меня. Я никого из них не знаю. Я веду очень уединённый образ жизни, для меня остаться дома с семьёй — лучший вечер, — признался спортсмен.

Он поделился, что не любит одиночество, поэтому к футболисту из Бразилии часто прилетают родственники, и большинство из них не пропускают матчи с его участием.

Фернандес отметил, что матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве против Хорватии стал для него знаковым. Тогда выходец из Бразилии забил гол в основное время и не смог реализовать один из пенальти по окончании дополнительного времени.

За один день я пережил и один из самых счастливых моментов в моей карьере — когда забил гол. И одно из самых больших разочарований — когда не забил пенальти. Но знаете что? Если бы мне предложили пережить этот день заново, я бы согласился не задумываясь, — заявил футболист.

В октябре NEWS.ru сообщал, что защитник ЦСКА Марио Фернандес получил сомнительный результат теста на коронавирус и был временно изолирован от команды.