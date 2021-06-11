Футболист Эриксен рассказал о самочувствии после сердечного приступа

https://static.news.ru/photo/3ae98268-cca5-11eb-83e1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram

Полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен после перенесённого сердечного приступа чувствует себя лучше. Комментарий спортсмена со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport разместил на своей странице в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня, — сказал Эриксен.

Инцидент произошёл во время матча первого круга группового турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии. В конце первого тайма 29-летний полузащитник датчан Эриксен вдруг упал на газон и не смог подняться. В течение 15 минут медики оказывали ему экстренную помощь, включая непрямой массаж сердца. Затем спортсмена отвезли в подтрибунное помещение, стало известно о его госпитализации.

В больнице выяснилось, что у игрока произошёл сердечный приступ.

Матч был приостановлен примерно на полтора часа. В итоге победу одержали финны со счётом 1:0.