Итальянский футбольный клуб «Ювентус» хочет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Ювентус» может воспользоваться пунктом в контракте Холанда, по которому футболиста можно будет выкупить в 2022 году за €75 млн, не согласовывая сделку с «Боруссией», сообщает Football Italia.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из австрийского «Зальцбурга». Его соглашение с немецким клубом действует до июня 2024 года.
Ранее Холанд был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по версии УЕФА. Норвежец сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1), писал NEWS.ru.
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