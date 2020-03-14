https://static.news.ru/photo/ff733c8a-66af-11ea-9368-fa163e074e61_660.jpg Эрлинг Холанд Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» хочет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Ювентус» может воспользоваться пунктом в контракте Холанда, по которому футболиста можно будет выкупить в 2022 году за €75 млн, не согласовывая сделку с «Боруссией», сообщает Football Italia.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из австрийского «Зальцбурга». Его соглашение с немецким клубом действует до июня 2024 года.

Ранее Холанд был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по версии УЕФА. Норвежец сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1), писал NEWS.ru.