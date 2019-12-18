Люксембургский нападающий киевского футбольного клуба «Динамо» Жерсон Родригес сообщил врачу команды, что не может посетить обязательную тренировку из-за болезни.
На самом деле футболист отправился в ночной клуб и выложил оттуда фотографию в Instagram. После этого к нему домой поехали врачи «Динамо» и не застали Родригеса дома, сообщает Sport Arena.
Из-за этой ситуации руководство киевского клуба планирует расстаться с футболистом и выставить его на трансфер.
Родригес перешёл в «Динамо» летом 2019 года. В текущем сезоне он провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 2 мяча.
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