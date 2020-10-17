Футболист ЦСКА Кучаев заявил о желании поиграть за европейские клубы

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев заявил о желании попробовать свои силы в одном из европейских клубов.
Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. Кто-то не может без дома, без родного языка, это тоже надо учитывать. О себе могу сказать, что я не отношусь к данному типажу. Не будем загадывать, пока что это всего лишь фантазии, но мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе, — приводит слова футболиста пресс-служба ЦСКА.
Спортсмен признался, что учит английский язык, чтобы иметь возможность общаться за границей.
Сейчас плотно им займусь, учил его весь этот год, но сам, без репетитора. Мне интересно выучить английский, это нужно хотя бы для того, чтобы понимать большинство людей на земле, — сказал Кучаев.
Ранее NEWS.ru сообщал, с кем ЦСКА придётся побороться в групповом этапе Лиги Европы.