Футболист ЦСКА Кучаев заявил о желании поиграть за европейские клубы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как под оскорбительным сообщением о «красно-белых» появился лайк от Российской премьер-лиги (РПЛ), руководство прокомментировало ситуацию.

Сначала в официальном аккаунте лиги пользователь написал комментарий по матчу между подмосковными «Химками» и московским «Спартаком», где нелицеприятно отозвался о столичном клубе: «Судья подарил мини-пигам пенальти». После этого под постом...