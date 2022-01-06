Казахстанский футболист ЦСКА перестал выходить на связь
Предположительно, уехавший в Казахстан игрок ЦСКА Зайнутдинов перестал выходить на связь
Михаил Потапов
Михаил Потапов
16:49, 06 января 2022
Бахтиёр ЗайнутдиновФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Полузащитник ЦСКА, уроженец Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов перестал выходить на связь, сообщил его агент Евгений Новиков. Футболист, предположительно, находится в республике, сообщает «Спорт-Экспресс».
Не могу связаться с Бахтиёром два дня! Говорили последний раз во вторник вечером, — сказал Новиков.
В текущем сезоне 23-летний уроженец Тараза забил два мяча за ЦСКА в Российской премьер-лиге, приняв участие в 14 матчах.
В Казахстане в последние дни не утихают массовые акции протеста. Поводом для них стало повышение цен на газ. На всей территории страны введён режим чрезвычайного положения. В республике возникают перебои в работе Интернета и с телефонной связью.
Ранее стало известно, что «Казахтелеком» восстановил 6 января доступ к проводному Интернету по всей территории страны, кроме Алма-Аты. Впоследствии сообщалось, что национальный оператор связи снова начал отключать доступ к Сети в некоторых регионах страны, в частности, в Костанае.