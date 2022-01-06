Казахстанский футболист ЦСКА перестал выходить на связь

Полузащитник ЦСКА, уроженец Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов перестал выходить на связь, сообщил его агент Евгений Новиков. Футболист, предположительно, находится в республике, сообщает «Спорт-Экспресс».

Не могу связаться с Бахтиёром два дня! Говорили последний раз во вторник вечером, — сказал Новиков.

В текущем сезоне 23-летний уроженец Тараза забил два мяча за ЦСКА в Российской премьер-лиге, приняв участие в 14 матчах.

В Казахстане в последние дни не утихают массовые акции протеста. Поводом для них стало повышение цен на газ. На всей территории страны введён режим чрезвычайного положения. В республике возникают перебои в работе Интернета и с телефонной связью.